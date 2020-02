Paranoide Vorsichtsmaßnahmen, die ich als Single-Frau treffe

Und was ist mit all den anderen Szenarien, in denen ich zwar nicht sterbe, aber mir etwas anderes Schlimmes zustößt? Irgendetwas, weswegen ich mich extrem unwohl, ängstlich oder hilflos fühlen würde? Zum Beispiel ein Feuer, eine Flut, Heuschrecken oder irgendeine andere Plage, über die meine Familie in der Pessach-Haggada liest? Vor Naturkatastrophen habe ich richtig Panik. Falls es dich interessiert: Schneestürme mag ich am liebsten, Tornados am wenigsten. Mit dem richtigen Schuhwerk kannst du auf Schnee immer noch laufen, aber Tornados kommen aus dem nichts, sind absolut unberechenbar und könnten buchstäblich dein Haus in die Luft reißen und in ein anderes Stadtviertel umsetzen. Wenn das nicht dafür sorgt, dass du zum Prepper wirst, weiß ich auch nicht.