Je ne trouve pas triste que ces pensées et ces soucis existent pour moi en premier lieu. Le caractère unique de la vie de célibataire n'est, pour moi du moins, rien de nouveau et il n’y a rien de mal à ça. J'ai réussi à résister à la pression de la société à me mettre en couple , mais je me sens tout de même obligée d'avoir quelqu'un à mes côtés au cas où je tomberais sous la douche. J'ai dû me demander pourquoi je me sens, non pas moins enclin au danger, mais moins effrayé par celui-ci, quand il y a quelqu'un d'autre avec moi. Je pense que c'est peut-être parce que je suis humaine, et que je suis célibataire, car en couple ou autre, il est tout à fait normal d'avoir besoin de la présence des autres et d'être réconforté par elle.Et en attendant que je rencontre ce quelqu’un, je suppose qu'il ne tient qu'à moi de trouver ce qui me fait peur exactement, et soit d'identifier la cause profonde de mes craintes — soit de tenter de les résoudre via Amazon Prime. Je ne me sens pas coupable de me sentir en sécurité en pensant qu'un jour, j'aurai un partenaire. Car cette partie de moi sait aussi que même sans partenaire, je m'en sortirai probablement très bien.