A toutes celles et ceux qui déjeunent là où iels s'endorment et travaillent là où ils cuisinent, Mandy Cheng a quelques conseils pour vous. On vous explique comment aménager votre studio pour profiter des joies du travail à la maison. Parce qu'un petit (bureau) chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres, pas vrai ?