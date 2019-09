Vous avez remarqué ? Quand il s’agit de meubler un petit espace , on lit toutes sortes d’infos contradictoires. Évidemment, ça n’a rien d’un complot. Personne n’essaie de saboter votre petit chez-vous. C’est juste que c’est difficile de donner des conseils quand on vit soit-même dans un 200 mètres carrés (on plaisante). Plus sérieusement, le plus grand problème avec les petits espaces, c’est qu’ils sont tous différents. Certains ont une mezzanine ou de hauts plafonds, d'autres de petits placards intégrés et puis d’autres… rien de tout ça.