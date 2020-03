Ma chambre est aussi mon bureau : comment séparer les deux ?

Une chaise de bureau hideuse n'améliorera jamais la déco d'une chambre, alors envisagez de travailler à partir d'une chaise de salle à manger plus esthétique ou même d'un tabouret rembourré. Cependant, s'il s'agit d'un espace de travail que vous occupez à plein temps, un siège d'ordinateur adapté est préférable pour votre posture. Dans ce cas cherchez un modèle esthétique (ils sont peut-être peu nombreux, mais ils existent). Si vous en avez déjà un de type très classique (et très laid), essayez de le couvrir avec un grand drap ou un plaid lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez aussi réaliser des housses adaptées dans un tissu tendance pour lui donner un aspect plus chaleureux.