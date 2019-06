« Il y a un lien de cause à effet entre les couleurs de votre chambre à coucher et votre capacité à trouver le sommeil. On pense que certaines palettes de couleur peuvent aider à trouver le calme, et donc à s’endormir. Pour certaines personnes, ce sont les couleurs neutres, et pour d'autres, celles qui vivifient et évoquent une destination lointaine, par exemple votre paysage naturel préféré. » nous dit l’architecte d’intérieur Alexis Rodgers.