L’essor problématique des chambres qui se transforment en activité secondaire

La chambre d'activité secondaire est donc bel et bien générationnelle, mais il s'agit moins d'une nouvelle tendance passionnante que du reflet du fait que les jeunes générations n'ont d'autre choix que d'entreprendre. L'accès à l'espace, à l'emploi et à la capacité de séparer les deux est largement dépassé. Au lieu de cela, vous êtes mis·e dans une position où vous avez l'impression que vous devez marquer votre espace le plus privé comme faisant partie de votre activité afin de la faire avancer. Dans cette optique, le fait de nommer cela comme une tendance ne le rend pas convoité, mais montre comment nous vivons à une époque où nous ne permettons pas aux pièces d'être juste des pièces, où l'activité est centrée sur les espaces les plus privés de la maison et où suivre le format de l'influenceu·r·se qui consiste à fusionner la vie avec le travail et l'image de marque est un fait nécessaire de la vie.