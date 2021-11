Je n’ai pas de hobby – qu’est-ce qui cloche chez moi ?

Ces attentes élevées s'accompagnent également d'un manque de compassion à l'égard de soi, puisque l'abandon d'un passe-temps est le signe que vous êtes "flemmarde et ennuyeuse". C'est ce genre de pensées que nous combattons dans le cadre de la thérapie cognitivo-comportementale, où nous nous efforçons souvent d'améliorer notre humeur en équilibrant les pensées que nous avons sur nous-mêmes et sur les autres. Si nous adoptions plutôt un état d'esprit d'autocompassion, où nous sommes plus tolérant·e·s et plus réalistes, nous serions moins susceptibles de nous faire du mal ou de laisser tomber tout ce que nous essayons. Par exemple : "J'ai du mal à me lancer dans un nouveau hobby, mais je peux faire de mon mieux et voir si ça me plaît". C'est très différent de : "Je devrais faire ça parce que tout le monde le fait et que je suis trop paresseuse et que je trouve ça ennuyeux". Vous devez vous concentrer sur la transformation de ces pensées automatiques en quelque chose de plus indulgent pour vous-même. C'est un élément essentiel pour pouvoir s'engager dans des activités et des loisirs.