Mais dans ce milieu, tout n'est pas toujours rose. Le roller a un passé mouvementé, comme le souligne United Skates , un documentaire de Storyville réalisé par Tina Brown et Dyana Winkler et produit par John Legend. Une lettre d'amour au sport qui explore comment il a servi la communauté noire d'Amérique pendant près de 100 ans, il y a des images à couper le souffle de patineu·ses·rs représentant leur État au Skate Jamz. Des artistes comme Coolio et Salt-N-Pepa soulignent également l'importance musicale des patinoires : les rappeurs et les artistes hip-hop qui étaient rejetés par les radios et MTV, dont Queen Latifah, Dr Dre et Eazy-E, ont fait leurs débuts sur des patinoires comme Skateland à Los Angeles. Le film montre également comment la mode et le patinage sont inextricablement liés : les gens ont laissé tomber les patins de location ordinaires et ont amélioré leur style en fixant des supports et des roues en métal à des chaussures de sport et de ville, des Timberlands aux Air Jordans en passant par les Converse All Stars. Les patineu·ses·rs de TikTok ont repris ce style de DIY de nos jours, me dit Cassandra Napoli, spécialiste des médias numériques et du marketing chez le prévisionniste de tendances WGSN