Von den 70s zu TikTok: Der Roller-Girl-Style feiert ein Comeback

Diese viralen Videos sind der Schlüssel für unser gewecktes Interesse an diesem Sport, aber wir dürfen die Bedeutung der Ästhetik nicht übersehen. Oumis Vorliebe für Crop-Tops , Hemden, die an der Taille gebunden sind, Retro-Running-Shorts und Tennissocken ist komplett im Sinne des Roller-Girl-Stils, der seine Wurzeln in den 1970er Jahren und in der kalifornischen Strandkultur hat. Cassandra sagt: „Zu den wichtigsten Einflüssen gehört eine Kombination aus Strand-, Sport- und Disco-Vibes, wobei zu den Key-Pieces Retro-Jogginghosen, Denim- und Schlaghosen, Jumpsuits, gehäkelte Neckholder-Tops, Bikini-Tops und gestreifte Socken gehören, die aus den Rollschuhen hervorschauen. Um das nostalgische Gefühl noch zu verstärken, werden die Looks mit Gürteltaschen und Scrunchies aufgepeppt. Es geht um Mode, in der du dich leicht bewegen kannst, die bequem und atmungsaktiv und in vielen Fällen auffällig genug ist, um in einem Meer von Skater*innen in den sozialen Medien aufzufallen.“ Da viele der besten Moves der Szene in Rollschuhbahnen zu den Klängen von Disco, Funk und Soul der 1970er Jahre geformt wurden, ist es kein Wunder, dass die Rollschuh-Ästhetik in der Zeit eingefroren ist. „Die Nostalgie der 70er Jahre ist deshalb so stark, weil diese Ära eine so einzigartige Zeit war, in der der Groove wirklich den Weg in den Mainstream gefunden hat“, sagt Skate-Fan Toni Nicole . „Du ziehst das an, was dir gefällt – es ist diese Unbeschwertheit, die andere so anziehend finden.“