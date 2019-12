Auch wenn Wonder Woman 1984 die Geschichte von Diana aus dem ersten Teil fortsetzen wird, hat der Produzent Charles Roven klargestellt, dass der Film laut Jenkins im Prinzip alleinstehend ist. „Für Jenkins ist dieser Film die nächste Etappe in Wonder Womans Leben, aber keine Fortsetzung des ersten Films“, sagte er in einem Interview mit dem Magazin Vulture . „Wir sehen, was Wonder Woman/Diana zwischen der Zeit des Ersten Weltkriegs und der Entstehung von Justice League so getrieben hat. Aber trotzdem ist es eine ganz andere Geschichte, die wir erzählen.“