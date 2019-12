La bande annonce de Wonder Woman 1984 est là !

Depuis la sortie de Wonder Woman en 2017, on avait hâte de connaître la suite des aventures de l'héroïne de DC. Et comme ça, un beau matin, on a enfin droit à une bande-annonce. Le casting ? Gal Gadot, toujours dans le rôle de Diana Prince, Kristen Wiig en The Cheetah, Pedro Pascal en Maxwell Lord, et Chris Pine en Steve Trevor.Si le premier volet s'était déroulé en pleine première Guerre Mondiale, Wonder Woman 1984 , lui, aura fait un bon de plus de 80 ans en avant - quelque chose que Diana, être immortel, peut prendre facilement prendre dans les dents. Le désavantage a vivre éternellement par contre, c'est d'avoir à vivre plusieurs guerres, comme ici la guerre froide. Comme l'a dit elle-même la réalisatrice Patty Jenkins dimanche dernier, le studio de tournage s'est penché sur l'esthétique et la technologie des années 80, dans le but de créer ce que Patty appelle "une expérience visuelle".