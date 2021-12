Écrit et réalisé par Adam McKay, qui a déjà réalisé The Big Short : Le Casse du siècle et Vice, ce film de science-fiction satirique raconte l'histoire de deux astronomes (Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio) qui découvrent une comète géante fonçant vers la terre. Naturellement terrorisés, ils se lancent dans une tournée médiatique très mouvementée pour avertir la race humaine que nous sommes tou·tes en danger. Vous allez rire, vous allez grimacer, et vous aurez probablement la chanson originale d'Ariana Grande avec Kid Cudi, " Just Look Up !", en tête pour les semaines à venir.