Ich habe keine Hobbys – stimmt was nicht mit mir?

Warum kann ich nichts richtig durchziehen? Ich möchte auch fernab der Arbeit ein erfüllendes Leben haben. Ich wäre gern die Art Mensch, die eine andere Sprache spricht, ein Instrument spielt, viel liest oder vielleicht töpfert. Ich glaube, das würde mich glücklicher machen, weil ich dann mehr für mich selbst täte und eine vielseitigere Person wäre. Außerdem würde ich dann auch Leute außerhalb der Arbeit und Uni kennenlernen – wozu ich mich gern zwingen würde. Und dann hätte ich im Pub auch mal was anderes zu erzählen! Aber nichts, was ich bisher ausprobiert habe, interessiert mich so richtig. Woher kommt dieser Druck? Stimmt was nicht mit mir, weil ich einfach nichts davon durchziehen kann?