Du guckst im Lockdown mehr Pornos? Du bist nicht allein – & das hat komplizierte Gründe

Charlene rät jedenfalls dazu, uns unseren eigenen Konsum mal kritisch anzusehen, um herauszufinden, wie sich diese Videos auf unser reales Leben auswirken könnten – und wie sich unser Leben wiederum auf unseren Porno-Geschmack auswirkt, insbesondere zu einer Zeit, in der das Leben so anders aussieht. „Wenn du jetzt merkst, dass du momentan viele Pornos schaust, das früher aber nie getan hast, solltest du dich fragen, wie du an diesen Punkt gekommen bist,“ meint sie – und vor allem: ob du dich an diesem Punkt auch wohl fühlst.