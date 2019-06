Selbst der gelegentliche Pornokonsum kann sich auf unsere geistige Gesundheit, das Sexualleben und die Partnerschaft auswirken, wie eine neue Studie nahe legt. In einem Bericht der britischen Zeitung The Sun äußerten Forscher der University of New Brunswick in Kanada die These, dass Pornos Frauen dazu verleiten können „sexuell unrealistische Erwartungen“ an ihre Partner*innen zu haben.