Die SPD will feministische Pornos im öffentlich-rechtlichen TV fördern

Das Problem: Ein Großteil der dort angebotenen Filme repräsentiert noch immer eine eher, sagen wir mal „problematische Darstellung von Geschlechterverhältnissen“. Heißt: Der Mann nimmt sich, was er will. Die Frau macht mit und wird schnell zum Sexobjekt degradiert. Von Gleichberechtigung und Selbstbestimmung fehlt oft jede Spur. Jugendliche, die immer wieder mit einem solchen Bild von Sexualität konfrontiert werden, laufen Gefahr völlig falsche Vorstellungen von Sexualität zu entwickeln. Darüber sind sich die meisten einig. Nur wie lässt sich dieses Problem in Zukunft in den Griff bekommen?