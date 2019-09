Lust hat bisher mehr als zehn Filme produziert – die allesamt hier zu sehen sind – und in Anbetracht der zwei geplanten Veröffentlichungen in diesem Sommer weist absolut nichts darauf hin, dass sie sich absehbar Ruhe gönnt. Während ihre eigene Karriere wächst, erhofft sie sich auch einen Wandel in der Gesellschaft, mehr Frauen hinter der Kamera in der Pornofilmindustrie. Sie schwärmt von Vex Ashley und der von Frauen geführten Initiative New Level of Pornography , es seien zwei der aufregendsten neuen Quellen für progressive Erotik- und Sexfilme.