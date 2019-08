FragR29: Wie kann ich lernen, einen Orgasmus zu bekommen

Ich erinnere mich noch an den Moment, in dem ich herausfand, wie gut es sich anfühlt, meine Klitoris zu stimulieren . Ich befand mich als Heranwachsende in einem Pool zusammen mit einer Schwimmnudel aus Schaum. Der Wasserdruck erzeugte gerade soviel Widerstand, dass ich ein warmes, kitzelndes Gefühl spürte, das von meinem Schritt ausstrahlte. Und ehe ich mich versah, hatte ich sechs Schwimmnudeln wie ein riesiges Schaumpferd zwischen meinen Beinen klemmen. Ich war ganz außer mir davon, wie gut sich mein Körper anfühlte, aber natürlich wusste ich nicht genau, was ich tat oder gar warum ich es so sehr mochte.