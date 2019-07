Glaub' mir oder nicht, aber die Klitoris sollte deine beste Freundin sein. Dieser kleine, versteckte Hügel kann dich in absolute Glückseligkeit und einen Zustand voller Erleichterung versetzen – manchmal sogar mehrmals hintereinander, ohne dafür irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Eingebettet in das „Gesicht“ deiner Vulva ist die Klitoris (auch Kitzler genannt) einer der am meisten unterschätzten, wohl aber sensibelsten, weiblichen Körperteile. Frauen, manche Transgender -Männer, intersex- und geschlechtsneutrale Menschen, und alle anderen, die mit einer Klitoris gesegnet sind: Es ist Zeit über eure Cliteracy aufgeklärt zu werden, sie mit in euer Leben einzubeziehen und über Sex sowie das Empfinden von Lust zu sprechen. Zunächst solltet ihr also die Klitoris, ein Organ, das allein dem Vergnügen dient, richtig kennenlernen.