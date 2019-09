„Ich wurde zur Frau – doch meine Vagina ist nicht das, was ich erwartet habe“

Ich muss das immer wieder sagen, denn die Wahrheit ist, dass wir als Transfrauen in größtenteils transphobischen Chatrooms und in von Cis-Männern und Frauen dominierten Sozialen Medien lernen, dass wir uns unser Geschlecht nicht zugestehen dürfen, nicht einmal unsere Vaginen. Wir müssen beweisen, dass wir eine brauchen; beweisen, dass wir eine verdienen, und dann müssen wir belegen, dass uns die Vagina eine Authentizität in Bezug auf unsere Weiblichkeit gibt. Und weil es so stressig ist, sich durch dieses Minenfeld zu bewegen, sollten wir niemals aufhören, uns einen guten, gesunden Raum zu schaffen, in dem wir unser Sexleben, unsere Wünsche und unsere Operationen diskutieren können.