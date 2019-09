Rhys Ernst und Zackary Drucker hatten nicht die Absicht, ihr Leben zu einer öffentlichen Fotoausstellung zu machen. 2008 fingen sie an, ihre Beziehung in Fotos zu dokumentieren, und haben so im Laufe der folgenden fünfeinhalb Jahre, hunderte von Bildern angesammelt. Die Schnappschüsse – von ihnen selbst aufgenommen — zeigen Ernst und Druckers Zeit, die sie als Liebespaar und künstlerische Partner miteinander verbracht haben. Ermutigt von einem Kurator am Whitney Museum of American Art suchten Ernst und Drucker die 46 Fotos zusammen, die in „Relationship“ präsentiert werden. Roh und eindrucksvoll intim zeigt „Relationship“ Ernst und Druckers private Momente als gegengeschlechtlich orientiertes Transgender-Paar – während der Zeit, in der die Fotos aufgenommen wurden, wechselte Ernst sein Geschlecht von einer Frau zum Mann und Drucker von einem Mann zur Frau.