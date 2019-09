Welches Hilfsmittel du wählen solltest, damit die Selbstbefriedigung noch schöner wird

Neben den klassischen Regionen zur Stimulation gibt es natürlich noch weitere erogene Zonen, die gerne beim Masturbieren mitspielen dürfen. Umso schöner wird der Orgasmus am Ende. Magst Du Berührungen an den Nippeln? Dann nehme sie mit einer Hand zwischen den Fingern und über leicht Druck aus, zwicke und rotiere sie sanft. Du kannst für das Nippelspiel auch ein paar Nippelklemmen verwenden, so hast Du die Hand wieder frei, um einen anderen Lustpunkt zu verwöhnen. Mehr zu den erogenen Zonen der Frau, erfährst Du in unserem Artikel: Die erogenen Zonen der Frau.