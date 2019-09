Alles was ich in der Schule über Sex gelernt habe, war nicht spaßig: Es ging um die Fortpflanzung und es ging um böse Krankheiten, die wir uns beim Geschlechtsverkehr einfangen können. Nicht ein Lehrer oder eine Lehrerin hat uns darin unterrichtet, Spaß zu haben. Keiner sprach davon, dass das Leben schöner ist mit der richtigen (Ein-)Stellung. Auch wenn das vielleicht im Teeniealter sicherlich peinlich gewesen wäre, hätte ich mir schon gewünscht, dass mir irgendjemand erzählt, welche Macht wir über unseren Körper haben, wie wir uns frei und gesund fühlen können in unserer Haut. Wie wir auch durch Sexualität selbstbewusst werden und uns und anderen Menschen nah fühlen. Im besten Fall erfährt man diese Dinge in Partnerschaften oder in zwischenmenschlichen Momenten, die einen lehren, mit seiner Sexualität im Reinen zu sein. Im schlimmsten Fall aber nicht: Wie viele Menschen – und überwiegend Frauen – denken, sie müssten in Puncto Sex alles machen, was das Gegenüber gern hätte? Oder noch schlimmer: sie müssten das machen, was entweder in Hollywoodfilmen oder gar in Hardcore-Pornos zu sehen ist? Ich denke, dass alles besser wird, wenn man darüber redet. Ich liebe ich es, über Sex zu sprechen und andere darin zu bestärken, sich auszutauschen. Wenn wir sagen, was wir fühlen und uns wünschen, können wir anfangen, es zu leben.Genauso sieht es Clitorosity – wir haben ja bereits über den Instagram-Account berichtet , der es sich zur Aufgabe gemacht hat, der Klitoris mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Die Künstler, die hinter der Straßenmalereien stecken, wollen anonym bleiben, wir haben sie aber gesprochen und gefragt, was die Gesellschaft unbedingt über Sex und die Klitoris wissen müssen...Kinder sind endlosen sexuellen Botschaften aus den Medien ausgesetzt: Filme, TV, Musik, soziale Gruppen, Werbung und Inhalte im Internet. Allerdings werden diese sexuellen Botschaften fast ausschließlich aus der Perspektive der männlichen Lust und Penetration erzählt. Die Klitoris wird dabei nicht in einen gesunden sexuellen Bezug gesetzt. Frauen sind mächtige sexuelle Wesen und keine Objekte. Es ist so wichtig, den eigenen Körper zu verstehen, in welchem Zusammenhang die Klitoris mit dem Rest der sexuellen Organe steht und welche unglaubliche Vergnügen sie erleben kann. Wenn man sich das bewusst macht, dann macht das selbstbewusst. Dieses Selbstvertrauen stärkt einen auch außerhalb des Schlafzimmers.Clitorosity ist Teilaktivist, Teilpädagoge, Teilkünstler. Wir verwenden verschiedene Werkzeuge und Medien, um Bewusstsein und wirklich eine Konversation über die Klitoris zu starten. Wir wollen einen sozialen Wandel herbeiführen, indem wir den Menschen helfen, die weibliche sexuelle Anatomie zu verstehen und zu respektieren. Aktuell inspirieren wir zum Wandels durch Klitorisdiagramme, die wir mit Kreide auf öffentliche Straßen zeichnen. Die Menschen sollen über unsere Zeichnungen stolpern: Selbst wenn die Fußgänger es nicht sofort erkennen, das Wort Klitoris wird sie dann hoffentlich neugierig machen.Absolut. Wir wollen Menschen ermutigen, sich dem Spaß anzuschließen, indem sie die Kunst in ihre Sprache und Kultur einbeziehen. Das Ziel ist ermutigend und positiv an das Thema zu gehen. Band werden wir eine Homepage online stellen, auf der alle Informationen zu lesen sein werden. In der Zwischenzeit kann jeder Kontakt mit uns über Instagram aufnehmen.