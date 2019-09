Dieser Instagram-Kanal verpasst der Klitoris Street Credibility

„Schreie KLITORIS in die Welt hinaus. Erzähle Geschichten und wecke die Neugier über die missverstandene Quelle des sexuellen weiblichen Vergnügens", schreibt Clitorosity auf Instagram. Das Profil besteht aus 28 Beiträgen, die sensibilisieren sollen. Ja, die Klitoris bekommt Street Credibility. An den unterschiedlichsten Plätzen, in verschiedenen amerikanischen Städten taucht Clitorosity auf und malt das äußere Geschlechtsorgan auf die Straße mit einem versöhnlichen Spruch wie: „Dankbar für die Klitoris", „Bring die Klitoris ans Licht" oder „Jeder sollte etwas über die Klitoris lernen". Von Salt Lake City bis New York.