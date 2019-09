Selbstbefriedigung: Tipps & Techniken für Frauen

Selbstbefriedigung ist kein Fremdgehen. Du kannst denken, woran oder an wen auch immer Du möchtest. Deine (schmutzigen) Gedanken gehören Dir allein! Es ist völlig okay, beim Masturbieren nicht nur an den eigenen Partner, sondern auch mal an den Chef, die Kollegin, den netten Kellner von neulich Abend, die hübsche Frau aus der U-Bahn, Deine Lieblingsfußballmannschaft oder Ryan Gosling zu denken. Schäme Dich nicht für Deine Fantasien, sondern nutze sie als Vorlage für Dein nächstes Solo. Du träumst von einem Dreier, einer Orgie, einer wilden BDSM-Session? Fein. Also vergiss das schlechte Gewissen, weil Du mal von jemand anderem träumst und genieße das Gedankenspiel. Schon Oma wusste: Appetit kann man sich holen – gegessen wird Zuhause!