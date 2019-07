Hautausschläge an der Vagina: Gründe, Symptome & Behandlung

Pilzinfektion

Eine Pilzinfektion wird durch die Ausbreitung des Hefepilzes Candida albicans in der Vagina verursacht. Dieser Pilz sorgt für ein Ungleichgewicht der Mikroorganismen in der Scheide und bringt so alles durcheinander, wodurch der Körper mit einem Ausschlag darauf reagiert. Ein Scheidenpilz ist zwar keine Geschlechtskrankheit , kann aber durch Sex weitergegeben werden. Außerdem ist er nicht so selten, wie man glauben mag: Rund 75 Prozent aller cisgender Frauen hatten schon mindestens einmal in ihrem Leben einen Scheidenpilz. Studien ergaben außerdem, dass sie im Sommer häufiger auftreten, da sich Pilze in dem feucht-warmen Klima der Vagina sehr wohl fühlen.Ein Ausschlag ist ein mögliches Symptom einer Pilzinfektion, muss aber nicht immer auftreten. Andere Symptome können Juckreiz und ein geruchloser, weißer Ausfluss, der eine quarkartige Substanz hat sein. Auch Schmerzen oder ein Brennen, die du vor allem beim Wasserlassen oder beim Sex spürst, sind ein Indiz für Scheidenpilz.In der Apotheke erhältst du rezeptfreie Medikamente, um den Pilz loszuwerden. Trotzdem ist es gut deinen Gynäkologen oder deine Gynäkologin aufzusuchen, da viele andere Krankheiten ähnliche Symptome haben und du dich mit deiner Selbstdiagnose irren könntest.