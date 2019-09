Mückenstiche sind mitunter deshalb so schmerzhaft, weil sie beim Stechen ein proteinhaltiges Gift in aussetzen. Ein Großteil der Menschen reagiert deshalb mit einer allergischen Reaktion auf den Stich. Die Stelle rund um den Stich schwillt an. Da dieses besagte Gift durch hohe Temperaturen zerstört wird, könnt ihr mit Wärme gegen den Juckreiz vorgehen. Zum Beispiel einfach einen Metalllöffel unter mindestens 40° warmes Wasser halten und auf den Stich legen. So lange wiederholen, bis es aufhört zu brennen.