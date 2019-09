Gibt man bei Google die Begriffe „Frauen und Selbstbefriedigung“ ein, kommen zahlreiche Tipps und Tricks zur weiblichen Masturbation, mit dem Hinweis, dass Frauen ihre Lust nun endlich ausleben können und Selbstbefriedigung kein Tabuthema mehr ist. Aber ist das wirklich so? Können wir ungezwungen über Sex mit Me, Myself and I sprechen? Und wenn ja, warum zum Teufel hat das so verdammt lange gedauert?



Wenn Jungs im Alter von durchschnittlich 9-11 Jahren anfangen an sich selbst herum zu spielen, dann finden das alle total super. Am besten so oft wie möglich, mit Pornos oder auch ohne, gerne auch mal in Gesellschaft der besten Freunde. Alles ganz normal. Bei uns Mädchen sah das Ganze ein bisschen anders aus. Stillschweigend und im Dunkeln wurde sie vorsichtig ertastet, die eigene Lust. Darüber sprechen lieber vermieden, doch war sie da, zwei bis vier mal pro Woche, ganz genau wie bei den Jungs. Mit etwas Glück hatte man die tollsten Freundinnen der Welt, mit denen man ziemlich offen über Sex reden konnte und doch beschränkten diese Gespräche sich meist auf Penisgrößen, Sexfails oder ausbleibende Orgasmen. Selbstbefriedigung ist bei den meisten Mädchen und Frauen ein Thema welches man lieber unter das Sofa kehrt, welches eine Woche vorher noch als Schauplatz der weiblichen Lust diente.



Sex mit sich selbst ist etwas sehr Intimes und das ist auch gut so. Hier gibt es keine Regeln und alles ist erlaubt, was Spaß macht und gut tut. Und doch fehlt ab und zu der Austausch darüber. Klar, hier und da wird mal ganz subtil erwähnt, dass der Morgen sehr entspannt begonnen hat oder man schenkt der besten Freundin zum Wichteln einen Dildo, so dass dass Offensichtliche noch etwas offensichtlicher wird, but that's it. Wir sprechen weder darüber, wie wir es am liebsten machen, ob wir dabei einzig und alleine die Fantasie sprechen lassen, oder uns Filmchen auf Youporn reinziehen. Welche Suchbegriffe sind uns die Liebsten? Lesbian, Big Dick, Anal.... ? Wäre es nicht eine absolute Bereicherung, wenn wir uns ab und an Lieblingsclips untereinander schicken würden statt sprechender Katzen und Flashmops in Einkaufszentren.



Betreff: Have fun!



„Hier schau mal, hab ich gefunden, hat mir großen Spaß bereitet und gefällt dir vielleicht auch. Mann und Frau sehen zur Abwechslung mal nicht aus als hätte man sie seit den 90ern unterm Solarium vergessen. Die Frau hat eine wunderschöne natürliche Muschi und kein gebleichtes Poloch. Falls du was Ansprechendes für mich hast, immer her damit. Habe gerade meinen Eisprung und könnte die Wände hochlaufen vor Geilheit. Bis morgen auf Lea's Geburtstag... freu mich Xx.“