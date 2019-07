Versuch auch mal, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen – nutze beispielsweise deine Finger und den Mund zur selben Zeit. Das Vorspiel ist dafür da, euch in Stimmung zu bringen, also tut einfach das, was euch gefällt. Habt keine Angst davor, Dinge auszuprobieren, aber wenn ihr merkt, die “gängigen Vorspielideen“ gefallen euch besser, ist das vollkommen okay. Das Wichtigste ist, ihr fühlt euch wohl.