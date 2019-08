Warum Frauen sich Fake-Inzest-Pornos angucken

Bewiesen wurde dieser Trend auch auf den letztjährigen AVN Awards, quasi der Oscar-Verleihung der Pornobranche. Die Abräumer in der Kategorie „Verbotene Beziehungen“ waren fast überwiegend Fauxcest-Filme, wie z.B. die Videos der Serie „Keep It In The Family“ von Jacky St. James, in der es um Patchworkfamilien geht, die sich regelmäßig recht nahe kommen. Schaut man sich die Charts der Pornoindustrie an, so findet sich immer mindestens ein Fake-Inzestfilmchen unter den Tophits. Jeff Dillon, Verantwortlicher bei GameLink (NSFW), einem der Businessriesen im Pornogeschäft, der ca. 35% weibliche User hat, bestätigt: „Rollenspiele, vor allem mit familiärem Kontext, sind die Topseller bei Frauen und Pärchen.“