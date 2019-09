Dennoch: Frauen sind im Durchschnitt viel zögerlicher als Männer, was das Pornogucken an­geht. „Die weibliche Sexualität ist insgesamt stärker tabuisiert als die männliche“, erklärt die in San Francisco praktizierende Sexualtherapeutin Vanessa Marin. „Deshalb schämen sich die meisten Frauen, überhaupt irgendeinen Aspekt ihrer Sexualität anzuerkennen. Interessanter­weise nehmen Frauen das Pornogucken meiner Ansicht nach als stärker stigmatisiert wahr, als dies in Wirklichkeit der Fall ist.“ Um das Gespräch über Pornografie zu eröffnen, haben wir 16 Frauen gebeten, uns anonym mitzuteilen, wie oft, mit wem und was für Pornos sie gucken, und ihre intimsten Ansichten zu diesem umstrittenen Medium mit uns zu teilen. Lies weiter, um ihre geheimsten Gedanken zum Thema Sex auf dem Bildschirm zu erfahren.