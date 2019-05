Hannah Stewart arbeitet für eine Wohltätigkeitsorganisation. Sie lebt in London, ist 25 Jahre alt und litt in der Vergangenheit an Essstörungen. Sie sagt: „Die Lust auf Sex zu verlieren, ist ein traurige Begleiterscheinung der Betroffenen, die viel zu selten thematisiert wird. Alles, was dabei hilft, ein erfüllteres Sexleben führen zu können, ist toll. Das bezieht sich nicht nur auf Menschen mit Essstörungen, sondern auch auf andere Gruppen, die häufig gar nicht in der Pornoindustrie vertreten sind – oder nur in Fetisch-Pornos, was meiner Meinung nach genauso schlimm ist, wenn nicht sogar schlimmer. Personen mit Behinderungen zum Beispiel. Oder Personen, die kleiner, größer, dicker oder dünner sind als der Durchschnitt“.