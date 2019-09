6 Sextipps, die wir von Pornos gelernt haben

„Ich denke, das Beste was man in einer Beziehung tun kann, ist zu wissen, was man selbst gerne mag – und offen und ehrlich darüber zu sprechen. Es gibt unendlich viele Wege mit Sex und Sexualität umzugehen. So lange sie legal sind und man das Einverständnis des Partners/der Partnerin hat, sind sie auch nie falsch. Es ist wichtig, deine sexuellen Fantasien zu kultivieren und zu pflegen, und letztendlich den Sex auszuleben, der zu dir passt. Wie fängt man da an? Mit Pornografie, erotischer Literatur oder Sex-bejahenden how-to Büchern zu experimentieren sind gute Wege, sich mit Sex zu befassen. Wenn du herausgefunden hast, was dich anmacht, teile es mit deinem Partner/deiner Partnerin. Vergiss nicht, Offenheit ist Key. Wenn dein/e Partner/in sich nicht für deine Wünsche begeistern kann, ist er/sie vielleicht offen dafür, dass du deine Wünsche mit einer anderen Person auslebst!“