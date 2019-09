Mein geheimes Leben in der Pornoindustrie

Die Firma hieß Masque und das Produkt war ein auflösbarer Streifen, den man auf seine Zunge legen musste und dann den Eindruck bekam, man hätte oralen Sex. Mein Job bestand darin, einen kurzen Rock zu tragen und einen Stand bei einer Messe der Pornoindustrie zu bewachen. Als ich nach dem ersten Arbeitstag nach Hause kam, habe ich mich überraschenderweise super bestärkt gefühlt. Für den Job musste ich meine Komfortzone verlassen – ich war Ende 20, verheiratet und bin mit dem Glauben aufgewachsen, dass alle in der Pornoindustrie Geschlechtskrankheiten, Drogensucht oder ein polizeiliches Strafregister hatten. Und trotzdem hatte ich so viel Spaß! Ich mochte die Menschen, die ich kennenlernte, und ich fand es schön, einem kleinen Startup helfen zu können. Aber durch meine traditionelle Erziehung konnte ich nicht anders, als mich schlecht zu fühlen. Meinen Eltern erzählte ich so gut wie keine Details über meinen Job in Vegas. Auch meinen Freunden gegenüber entschärfte ich die Jobs. Bis auf einen ganz kleinen, inneren Kreis an Leuten, die allesamt sehr aufgeschlossen waren, wusste keiner so wirklich Bescheid, was ich da eigentlich tat. Den Bezug zum Schreiben verlor ich allerdings gänzlich.