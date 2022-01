Mein Verlobter starb allein an Krebs, während ich den Lockdown einhielt

An einem sonnigen Nachmittag im Lockdown-Frühling 2020 stand ich auf dem Bürgersteig gegenüber vom Krankenhaus und winkte Ben zu – meinem Verlobten, der mir in seinem Krankenhaushemd im sechsten Stock am Fenster zurückwinkte. Er hatte gerade eine große Operation hinter sich, bei der einige der bösartigen Tumore in seinem linken Lungenflügel entfernt worden waren.