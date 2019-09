Jeder muss sich an irgendeiner Stelle seines Lebens mal mit dem Thema Krebs auseinandersetzen, zumindest entfernt kennen wir doch alle einen Menschen, der mit der Krankheit kämpft oder gekämpft hat. In der westlichen Welt sterben inzwischen jeder zweite Mann und jede dritte Frau an den Folgen der Krebserkrankung. Wir haben uns gefragt, wie die Darstellung der Krankheit in Film und Fernsehen aussieht: In der Slideshow findet ihr zehn Filme, die sich mal unterhaltsam, mal ernst und traurig mit dem Thema Krebs auseinandersetzen. Was die besten filme über Krankheiten alle gemeinsam haben, ist die Ehrlichkeit.