Ich bin eine 31-jährige Witwe & ratlos, wie ich mich verhalten soll

Meine Beziehungen zu allen Menschen in meinem Leben haben sich verändert; dasselbe gilt aber auch für meine Beziehung zu mir selbst. Ich stehe immer noch irgendwie unter Schock und kann nicht glauben, dass das alles wirklich passiert ist, und wenn ich der Zukunft entgegenschaue, bin ich mir gar nicht sicher, wie die aussehen könnte oder was ich mir davon wünsche. Besonders absurd fühlt es sich für mich aber an, mich als „Single“ zu bezeichnen . Ich hatte nicht geglaubt, mich je wieder mit diesem Wort beschreiben zu müssen, und der Begriff reicht einfach nicht aus, um die ganze Realität meiner Situation in Worte zu fassen. Schließlich schwingt da bei mir kein Beyoncé-„Put a ring on it“-Empowerment mit, wenn ich mich als „Single“ bezeichne