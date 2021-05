Jeder Song in Netflix’ Halston – von 80er-Jahre-Disco bis hin zu Liza-Minnelli-Covers

Wenn eine aufwendige Netflix-Show von Ryan Murphy produziert wurde, zu den Zeiten des legendären New Yorker Nachtclubs Studio 54 und somit mitten in der Liza-Minnelli-Ära spielt, kannst du mit ziemlicher Sicherheit darauf setzen, dass der Soundtrack dazu die pure Perfektion ist. Und zum Glück liefert Halston ab: Alle Songs, die du in der Serie hörst, stammen aus der Zeit, die sie darzustellen versucht – also von den 60ern bis in die 80er –, und sprühen nur so vor Fashion und Style.Während Halston (Ewan McGregor) hier leider nicht selbst zum Mikro greift – obwohl McGregor davor sonst keine Angst hat, wie Moulin Rouge, Die Schöne und das Biest und Down With Love beweisen –, heißt das nicht, dass wir keine beeindruckenden Performances zu sehen kriegen. Der Broadway-Star Krysta Rodriguez zum Beispiel stiehlt als Liza Minnelli total die Show, wie mit ihrer Nummer „Say Liza (Liza With A Z)“.Was den Halston-Soundtrack so cool macht, ist vor allem, dass zwar viele dessen Künstler:innen große Namen tragen – wie Dusty Springfield, David Bowie und Tears for Fears –, die ausgewählten Songs aber nicht unbedingt deren größte Hits sind. Halston traut sich, Musik-Snobs damit glücklich zu machen, ein paar weniger bekannte B-Seiten-Songs zu spielen; und ja, natürlich hat die Serie auch einen offiziellen, eigens komponierten Score Aber kommen wir dazu, wofür du hier bist: die vielen Songs, die du während der ständigen Höhen und Tiefen der Jahrzehnte in Halston zu hören bekommst.