Toutes les chansons de Halston : du disco du Studio 54 aux reprises de Liza

Ce qui est amusant avec la bande-son de Halston, c'est que, même si la plupart des artistes sont très appréciés, comme Dusty Springfield, David Bowie et Tears for Fears, les morceaux choisis pour accompagner l'épisode ne sont pas nécessairement leurs plus grands succès ou leurs morceaux les plus connus. Halston ose faire plaisir aux snobs de la musique en incluant quelques faces B. Et oui, il existe également une bande-son et une musique officielles de Halston, au cas où vous seriez vraiment intéressé·e par les morceaux instrumentaux de la série limitée.