Ms. Marvel : cette scène de l’épisode 2 est une première à la télévision

Nakia, qui porte un hijab dans les bandes dessinées comme dans la série, va encore plus loin, en faisant le lien entre la quête de Kamala pour trouver une place dans le monde et sa lutte personnelle pour donner un sens à sa vie, elle qui grandit entre deux cultures et qui a choisi de porter un hijab. L'expérience, comme l'explique Nakia, est loin d'être une promenade de santé. "Facile ? Crois-moi, c'est vraiment tout sauf facile", dit-elle à Kamala. "Toute ma vie, j'ai souffert à cause de mon image, trop blanche pour la communauté, trop ethnique pour les autres. Je ne savais jamais où me positionner parce que j'étais tiraillée entre les deux. Et la première fois que j'ai mis le voile, je me disais qu'au moins j'aurai la paix, mais je me suis rendu compte que je le faisais pour moi et pour personne d'autre. Quand je m'habille comme ça, c'est moi tu vois. Ça donne un sens à ma vie."