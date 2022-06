10 séries romantiques queer en streaming sur Netflix (et ailleurs)

Pendant longtemps, beaucoup de ces histoires d'amour à l'écran ont été exclusivement centrées sur des personnages hétéros : une jeune fille rencontre un garçon. La fille nie ses sentiments pour le garçon. La fille et le garçon tombent follement amoureux. Et, pour reprendre les mots de Lizzo, il est grand temps de changer ça, parce que ça ne correspond clairement pas l'expérience de tout le monde. Heureusement, ces dernières années ont apporté des histoires plus inclusives et plus diverses à l'écran, et cela inclut les histoires d'amour LGBTQ+. Parce qu'elles sont tout aussi adorables (si ce n'est plus), et méritent assurément leur place à l'écran. Nous avons rassemblé ici 10 séries romantiques queer à regarder dès que possible. Faites-nous confiance, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne deviennent incontournables.