Je n’arrive pas à oublier le pénis parlant dans Pam & Tommy

Revenons un peu en arrière. Internet est en ébullition depuis que les premières images de promo de Lily James et Sebastian Stan ont commencé à circuler. Ils ont subi des transformations spectaculaires pour incarner les icônes des années 90 Pamela Anderson et Tommy Lee pour la nouvelle série de Disney+ Pam & Tommy. Les transformations sont d'une précision étonnante : des sourcils fins de la star d'Alerte à Malibu au bronzage intégral et à la prothèse mammaire, en passant par les tatouages du batteur de Mötley Crüe, ses mimiques et son penchant pour le string en cuir clouté. Ni Pamela ni Tommy ne sont officiellement associés au projet, qui retrace leur mariage à la sauvette sur la plage, leur tristement célèbre sex tape dérobée et leur rôle dans l'essor des potins de stars des années 90. La série aborde également les thèmes du double standard, des attentes relatives au genre et du consentement, ainsi que de la naissance d'Internet. En cliquant sur Play, je savais que j'allais être confrontée à des scènes racoleuses, mais je ne m'attendais pas à être surprise de la pire des façons, 21 minutes après le début du deuxième épisode.