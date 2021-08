Gossip Girl : toutes les musiques stylées de la bande-originale

Le nouveau reboot de la série mythique par HBO Max est peut-être différent de son prédécesseur à bien des égards, mais sa liste de morceaux éclectiques et addictifs reste une signature de Gossip Girl. Tout comme la bande-son de la précédente version reflétait l'époque - la chanson "Young Folks" de Peter, Bjorn & John dans le pilote restera à jamais liée au retour de Serena à New York - la version 2021 est également très en phase avec l'actualité.

Basée sur les romans à succès de Cecily von Ziegesar, Gossip Girl s'intéresse à la vie de la jeune élite new-yorkaise. En 2021, les élèves de Constance Billard doivent faire face aux défis de leur génération - à savoir la culture des influenceur·euses et les épreuves rencontrées par les jeunes de la génération Z. Cependant, une blogueuse anonyme nommée Gossip Girl, qui opère désormais derrière un compte Instagram, observe en permanence leurs frasques et n'hésite pas à dévoiler les plus grands secrets des adolescent·es.