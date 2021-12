Il faut qu’on parle de la scène des seins nus dans Emily in Paris

Il suffit de voir la réaction d'Emily au film Jules et Jim de Truffaut plus tard dans la série. Ses amis l'incitent à considérer le "ménage à trois" du film à la lumière de son histoire d'amour avec Camille et Gabriel, mais Emily rejette l'idée avec pudeur. Moi ? Jamais. C'est seulement pour les Françaises, elles sont plus libres ! Mais le plus drôle, c'est qu'en matière de liberté, les Camille ont autant de chemin à parcourir que les Emily de ce monde. Il n'y a rien qui indique cela dans la scène des seins nus (ou dans la série, d'ailleurs), tout simplement parce que cela dépeint Paris d'un point de vue non-français, non-féminin et, tout simplement, non-réaliste. Ce qui me déconcerte le plus, c'est qu'Emily in Paris s'adresse à un public jeune et féminin : une grande majorité d'entre elles revendiquent le respect, la reconnaissance et une vraie liberté sur la scène sociale en 2021. Alors sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, montrer quatre femmes aux seins nus dans un hammam dans une série pensée autour du succès marketing ne risque pas de faire avancer leur combat. Plutôt que d'ignorer les limites de la liberté des femmes en France, les scénaristes devraient peut-être envisager d'intégrer leur réalité dans la troisième saison. Une simple suggestion pour la prochaine campagne Savoir d'Emily.