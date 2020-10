Emily In Paris : tous les titres “Frenchy” de la comédie romantique Netflix

Dans la série Netflix Emily in Paris, on suit les aventures d'Emily Cooper, le personnage originaire de Chicago interprété par Lily Collins, dans une version pittoresque et fortement stéréotypée de la vie au sein de la capitale. Avec des classiques du répertoire français, la bande-son ajoute à la dimension romancée de la série. Mais elle est aussi truffée de jeunes artises électro-pop français·e·s comme Kumisolo, ou Kid Francescoli.