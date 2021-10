You : pourquoi la série est encore plus problématique aujourd’hui

La troisième saison de You vient à peine de commencer que déjà l' information circule que la saison 4 est confirmée . Nous savons depuis longtemps que ce que nous voyons sur nos écrans influence directement le monde qui nous entoure, et même le titre de la série - You - est une référence à l'identité des femmes homogènes qui sont victimes d'hommes comme Joe tous les jours. Oui, il s'agit d'une série américaine trash conçue pour choquer et divertir, et elle n'a jamais eu la prétention de prendre le dessus sur la morale en réprimandant les agresseurs. Mais aussi répandue qu'est la violence à l'égard des femmes dans notre vie quotidienne, les films et les séries devraient certainement commencer à assumer une plus grande responsabilité dans ces récits dérangeants et glorifiants. Et c'est exactement pourquoi je ne regarderais pas la suite de You.