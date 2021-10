You: Staffel 3 ist die bisher problematischste

Die dritte Staffel von You ist gerade erst angelaufen, und schon jetzt steht fest: Es wird eine vierte Staffel geben . Wir wissen schon ewig, dass das, was wir auf unseren Bildschirmen gezeigt bekommen, unsere reale Welt beeinflusst, und selbst der Titel der Serie – You, „du“ – steht für die homogene Masse an Frauen, die jeden Tag Männern wie Joe zum Opfer fallen. Ja, You ist eine trashige, amerikanische Show, die uns schockieren und unterhalten soll, sich dabei aber nie als moralische Kritik an missbräuchlichen Täter:innen ausgegeben hat. So weit verbreitet, wie Gewalt an Frauen aber in unserem Alltag noch immer ist, sollten Filme und Serien doch allmählich mehr Verantwortung für diese verstörenden, verherrlichenden Narrative übernehmen. Und genau deswegen erkläre ich meine Beziehung mit You hiermit offiziell für beendet.