Manchmal sind wir einfach auf der Suche nach einer TV-Serie, die wir an einem Wochenende zu Ende schauen können. So brauchen wir uns nicht schuldig zu fühlen, weil wir unsere Wohnung zwei Tage lang nicht verlassen haben… selbst wenn wir dennoch die ganze Zeit in unseren eigenen vier Wänden geblieben sind (schließlich wütet da draußen immer noch eine Pandemie ). Manchmal wollen wir uns eine Folge geben, wenn wir unterwegs oder im Bad sind, oder während wir darauf warten, dass uns unser Abendessen geliefert wird. Gelegentlich fehlt uns auch einfach die Geduld, uns eine ganze Stunde lang durch eine neue Serie zu quälen, nur um herauszufinden, ob sie unsere Zeit wert ist. Zum Glück bieten die Streaming-Götter ein paar echte Perlen, die für Unterhaltung sorgen, ohne zu viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Deshalb stellen wir dir im Folgenden 5 TV-Sendungen vor, die alle nicht länger als 30 Minuten dauern und ohne Frage binge-worthy sind.