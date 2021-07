Ginny & Georgia, Bridgerton, Gossip Girl: Hollywood-Serien haben ein Colorismus-Problem

Das betrifft übrigens nicht nur das Gossip-Girl-Reboot. Denselben Colorismus sehen wir zum Beispiel im Film In The Heights, der diese Woche in den Kinos anläuft: Dunkelhäutige Schwarze Menschen sucht man hier vergeblich, obwohl die Nachbarschaft, in der der Film spielt, eigentlich voll von ihnen sein sollte. Auch dunkelhäutige Schwarze Teenagerinnen scheint es in keiner beliebten Netflix-Serie zu geben ( Ginny & Georgia , Noch nie in meinem Leben…, Outer Banks). In Noch nie in meinem Leben… spielt mit Niecy Nash zwar eine dunkelhäutigere Schwarze Frau mit; ihr Charakter ist aber die stereotypische, mütterliche Rolle der „Schwarzen Therapeutin“, die nur dazu dient, dem:der Protagonist:in zu helfen. Zwar wurde das Colorismus-Problem sogar im Netflix-eigenen Podcast „ Okay, Now Listen “ angesprochen, doch spuckt Netflix immer weiter Content aus, in dem dunkelhäutige Schwarze Mädchen und Frauen größtenteils fehlen.